"Король ужасов" в очередной раз продемонстрировал поддержку Украины после заявлений президента США.

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, известный как автор книг "Сияние", "Оно", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", после длительного молчания вернулся в соцсеть Х (Twitter). В ноябре прошлого года знаменитость объявил, что уходит с платформы, но неожиданно сделал новый пост на своей странице, в котором обратился к президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску.

Не секрет, что Кинг поддерживает Украину в войне, которую начала Россия. Свой пост он посвятил американскому политику на фоне его скандальных антиукраинских высказываний 18 февраля. Как известно, президент выдал, что именно наша страна якобы виновата в начале полномасштабного вторжения.

В ответ на это писатель назвал лидера США "предателем" и "путинолюбом". А также добавил, что американский изобретатель Маск ничем не лучше Трампа. Первая за несколько месяцев публикация "короля ужасов" быстро завирусилась в сети и уже собрала почти 4 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков.

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"Просто хотел сказать, что Трамп - предатель и путинолюб. Илона это касается вдвойне больше!" - заявил писатель.

Во время своего отсутствия на X литератор был активен на платформе Threads. Он продолжал там поддерживать Украину и отметил, что слова Трампа, что Украина якобы начала войну против России, не являются правдой.

"Заявления Трампа о том, что 1. Украина начала войну и 2. Зеленский - диктатор: это двоемыслие Джорджа Оруэлла в лучшем его исполнении. Для справки: Россия вторглась в Украину, а выборы в Украине были отложены, пока страна находится в состоянии войны", - писал ранее Кинг.

Напомним, ранее Стивен Кинг призвал отменить церемонию "Оскар-2025" после пожаров в Лос-Анджелесе. Писатель отказался голосовать за номинантов на кинопремию.

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