Актриса Стася Ровинская отметила, что ей неприятно видеть, что Егорова о ней пишет.

Дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская откровенно рассказала об отношениях со своей скандальной матерью. Актриса объяснила, что совсем не общается с путинисткой, но иногда видит, что она пишет в соцсетях.

По словам Ровинской, ей неприятно, когда Егорова пытается втянуть ее в скандалы. При этом актриса отметила, что ей совершенно не интересно, как живет ее мать.

"Никак не реагирую, если честно. У меня нет с ней никакого общения, мне не интересно даже, что там у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает как-то втягивать меня. Последнее, что я там где-то увидела, это какой-то был пост, где фотографии со мной, типа что меня пытаются запугать и моих детей", - призналась Ровинская в интервью для "ЖВЛ".

Сейчас актриса находится в США. Она работает, а ее сын уже ходит в школу. При этом недавно Ровинская сумела встретиться со своей родной сестрой, которую не видела с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Что Снежана Егорова говорит о войне

Когда-то известная телеведущая открыто поддерживает путинский режим. Еще до 24 февраля 2022 года Егорова назвала украинских детей "янычарами" и предателями. Она не осудила войну, но в апреле 2022 года гневно возмутилась из-за того, что в Турции ей не дали статус беженца.

Кроме этого, путинистка публично называла предательницей Ровинскую. При этом сначала дочь Егоровой пыталась донести до матери правду, однако та отказалась признавать, что войну начала РФ.

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