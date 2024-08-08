Звезда сети Стася Макеева вляпалась в языковой скандал: 'Не могу думать на украинском'

Девушка попыталась оправдаться за русский язык.

Известная украинская блогерша и участница проекта "Супермама" Стася Макеева вступилась за русский язык, потому что, по ее словам, ей трудно выучить украинский.

На YouTube-канале "Okay Eva" она сказала, что даже занималась с репетитором, однако ее знания не улучшились.

"Смотрите, я ни в коем случае не против нашего хорошего языка. Но когда вы нормально на нем разговариваете. А вот когда начинаю я на нем разговаривать, то это просто "Кличко отдыхает". Я занималась с репетитором, мне не помогло. Мне реально трудно. Я не могу думать на украинском языке", – попыталась оправдаться Макеева.

Она добавила, что считает нечестным, если будет говорить на украинском со своей аудиторией, но при этом не будет думать на государственном языке.

Также Макеева отметила, что ее раздражает, когда люди заставляют ее перейти на украинский.

"Я не могу думать (на украинском, - УНИАН). Я честна со своими людьми. И меня раздражает то, что меня заставляют. Но я тебе больше скажу, что большинство блогеров, с которыми мы общаемся, они все равно говорят на русском в жизни. И мы все так разговариваем", - отметила Макеева и добавила, что война не закончится, если все перейдут на украинский.

Напомним, ранее еще одна участница "Супермамы" попала в языковой скандал.

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