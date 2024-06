Исполнитель спел песню, посвященную Украине.

Знаменитый британский певец Род Стюарт, которого ранее посвятили в рыцари в Букингемском дворце, известен своей проукраинской позицией. Во время одного из концертов поп-звезда столкнулся с негативной реакцией зрителей на его выступление.

Как пишет издание Sky News, на концерте в Лейпциге Стюарт исполнил свой хит "Rhythm Of My Heart", который он выпустил в 1991 году. Эту песню артист посвятил Украине. Более того, исполнитель называет эту композицию - песней войны.

Во время выступления Рода на сцене появился желто-голубой флаг и портрет Президента Украины Владимира Зеленского. Певец повернулся спиной к зрителям и пел хит лицом к украинскому лидеру. Однако такие действия знаменитости поклонники не поддержали.

За напоминание о полномасштабном вторжении зрители освистали Стюарта. Толпа громко кричала и свистела. Стоит указать, что артист не обращал на это внимания и он продолжил свой концерт.

Реакция Рода на инцидент

После ситуации на концерте в Германии исполнитель опубликовал заявление в поддержку Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что не перестанет помогать украинцам и будет и в дальнейшем выражать свою позицию относительно войны. Стюарт отметил, что российского диктатора нужно остановить:

Я поддерживал украинский народ на протяжении всей этой войны. Начиная с того, что помогал доставлять продукты в страну, и заканчивая арендой дома в Великобритании для украинской семьи, а также наймом двух украинцев в состав своей гастрольной группы. Да, я поддерживаю Зеленского и народ Украины, и я буду продолжать это делать. Путин должен быть остановлен.

Что известно о Стюарте

Род Стюарт - британский певец и автор песен, одна из самых узнаваемых звезд в мире музыки. Его карьера началась в 1960-х годах, когда он присоединился к группам The Jeff Beck Group и Faces.

В 1971 году Стюарт выпустил свой сольный альбом "Every Picture Tells a Story", который содержал хиты "Maggie May" и "Reason to Believe". Этот альбом принес ему мировую славу.

В течение своей карьеры Род выпустил более 30 студийных альбомов, включая такие хиты, как "Atlantic Crossing", "A Night on the Town" и "Blondes Have More Fun". Он исполняет песни в стиле рок-н-ролл, поп, фолк и блюз. Знаменитость получил награды Грэмми и Brit Awards.

Напомним, ранее представительница Польши на Евровидении-2024 посвятила песню Украине и ее народу.

