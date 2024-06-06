LUNA растрогала речью перед выступлением.

Во время одного из своих концертов польская певица LUNA, которая представляла свою страну на "Евровидении-2024", поддержала Украину и ее граждан. Артистка посвятила композицию украинцам.

На сцене исполнительница выразила свое уважение и солидарность с украинским народом. Она заявила, что поддерживает нацию, которая ежедневно противостоит кровавой войне и борется с террористическим режимом России. Также певица добавила, что сочувствует украинцам и их потерям.

"То, что происходит в Украине, происходит рядом с нами. И поэтому сейчас мое сердце очень сильно бьется вместе с Украиной и моими друзьями оттуда. Я хотела бы посвятить эту песню им", - сказала LUNA.

Артистка спела свой трек "Fade". Ее выступление сопровождалось желто-голубыми огнями на сцене, которые создавали особую атмосферу. Присутствующие поддержали исполнительницу и отреагировали на ее слова громкими аплодисментами.

К слову, LUNA выступила в первом полуфинале "Евровидения-2024" в Швеции с песней "The Tower". Однако пройти в гранд-финал участнице не удалось. Несмотря на это, она поддерживала всех конкурсантов и призвала к миру в мире.

Заметим, что победу одержали представители Швейцарии Nemo с треком "The Code", а Украина заняла 3 место на шоу. В этом году государство представляли alyona alyona и Jerry Heil с композицией "Teresa & Maria".

Напомним, ранее Павел Зибров презентовал ремейк на легендарную песню и поздравил украинцев с Днем Киева.

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