Кажанна опровергла слухи, что подопечные лейбла Jerry Heil зарабатывают мало.

В сети возник скандал из-за высказывания украинской певицы Кажанны, которая является артисткой лейбла Nova Music. Руководительницей продюсерского центра является Jerry Heil. В сети последнюю назвали "рабовладелицей" и обвинили ее в низких доходах ее подопечных, мол, они даже не могут заработать на базовые потребности.

"Как здорово, когда у тебя есть доильная корова Кажанна, из которой высасываешь все деньги, а она даже за квартиру не может заплатить. Рабовладелица", - написали на днях в соцсети Х о Jerry Heil.

В своем Instagram Кажанна вышла на связь и прокомментировала ситуацию. Она встала на защиту Jerry Heil и резко отреагировала на упреки хейтеров. Она назвала комментарии в сети необоснованным бредом.

"Один человек снял видос на YouTube с кричащими заголовками, мол, Кажанна на барщине, Кажанну эксплуатируют, Кажанна знаки подает. Претенциозным тоном на вас вываливается информация, что певица, которую постит к себе Андрей Ярмак, певица, чьи песни залетают в тренды, жалуется, что не может заплатить за психолога. И ты сразу думаешь: "А ты точно разбираешься в роялти?" Друзья, возможно это для вас какое-то открытие, но независимо на лейбле вы или на верблюде, если вы не топовый артист в Украине, вы не сможете жить со стримов", - объяснила исполнительница.

Артистка, известная песнями "Найгірша", "Сонечко", добавила, что в Украине гонорар за прослушивание песен на стриминговых платформах значительно меньше, чем за рубежом. К слову, причиной хейта стало признание Кажанны, что у нее нет денег на психолога. Однако сейчас девушка объяснила, что имела в виду совсем другое:

Признаваясь, что у меня нет денег на психолога, у меня была одна цель - поддержать людей, у которых тоже сейчас нет такой возможности. Психолог - это не дешевое удовольствие.

В дополнение, певица возмутилась тем, что в Украине многих людей интересуют ее заработки и расходы, а не музыка. А также она не понимает, для чего "бросаться грязью" в человека без оснований на это.

"Вот у человека куча времени, куча энергии, но вместо того, чтобы вложить это в создание своего какого-то авторского контента, который будет интересным, вдохновляющим, абсолютно новым, или наоборот, что-то такое злое, чтобы раскрывало глаза людей на какие-то проблемы, (он распространяет ложь - УНИАН). Неужели не о чем поговорить, кроме ковыряния в моем кошельке? Еще тоже мне понравилось - не подчеркнуть: "Друзья, не слушайте музыку в Telegram, потому что наши недозарабатывают! Друзья, перестаньте слушать вражескую музыку! Почему она у нас до сих пор в трендах?" Вместо этого, мы хотим запятнать чье-то имя какими-то выдумками, что кто-то у кого-то там на барщине", - отметила Кажанна.

Напомним, ранее Jerry Heil стала лидером по количеству прослушиваний в Украине. Ее треки собрали почти 500 млн стримов за прошлый год. Стало известно, какая песня этой артистки больше всего лидировала в музыкальных чартах.

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