Певец также высказался о разрыве с бывшей.

Недавно экс-супруга победителя талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина рассказала о своих новых отношениях после развода. А на днях и сам певец показал, что больше не одинок.

В своем Instagram артист ответил, что рад за бывшую Иванну и опубликовал фото со своей новой избранницей. На снимке они нежно целуются. Роман пока не стал раскрывать подробностей о девушке, а лишь добавил смайлик в виде сердечка.

Сасанчин добавил, что экс-супруга была "не его человеком" и он рад, что их история завершилась. И сейчас он по-настоящему счастлив.

"Я очень рад, что она ушла из моей жизни, это долго доходило до моей головы, но потом пришло осознание, что человек полностью не мой! Я ей в первую очередь за это благодарен! И сейчас за последнее время понял, что действительно является вниманием, что делает тебя счастливым, что тебя поддерживает и что может заставить быть собой, а не тем, кто является удобством сбоку и не более. Поэтому теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы, это лишь крутой опыт, как не нужно делать", - подчеркнул исполнитель.

К слову, Роман и Иванна были в отношениях около шести лет. Официально они стали мужем и женой в 2021 году. У них родилась общая дочь Элизабет, которой сейчас три года. В этом году экс-пара объявила о разводе.

