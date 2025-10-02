Парень добровольно пополнил ряды Вооруженных сил еще сначала года.

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась с поклонниками информацией о том, где сейчас находится ее 27-летний сын Даниил Моисеев. Как оказалось, еще с начала этого года парень добровольно пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Только сейчас Зюбина в своем Facebook сообщила об этом, опубликовав фото сына в военной форме.

Актриса рассказала, как на днях неожиданно в одном из магазинов в Киеве ей сделали скидку как матери военного.

"Увидели фото на заставке моего телефона и услышали разговор с сыном. Впервые получила такой статус. Я - мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", - написала Зюбина.

Напомним, на днях Римма Зюбина призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве.

"Я вообще могу жить на 500 гривень в месяц. Для каждого человека слово "комфортная" - оно абсолютно разное", - заявила она.

Также ранее УНИАН писал, что известный украинский телеведущий и журналист Вадим Карпьяк мобилизовался в ВСУ. О своем решении он объявил в прямом эфире.

