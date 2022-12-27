Дизель из Green Grey устраивает благотворительный аукцион.

Участник рок-группы Green Grey Андрей Яценко, более известен как Дизель, с начала полномасштабного российского вторжения служит в батальоне "Мрія".

Чтобы помочь своим сослуживцам, он решил организовать аукцион, в ходе которого продаст права на песню "Эмигрант", статуэтку MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя" и свою первую гитару. Также он выставил на аукцион свою квартиру в Киеве.

"Я создаю коллекцию NFT под названием "Эмигрант", в котором продам самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на нужды моего батальона. Каждый солдат сейчас борется за нашу с вами свободу, но помощь им очень нужна", - написал Яценко на своей странице в Facebook.

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Что известно о группе Green Grey

Green Grey - украинская рок-группа, которая имеет одну песню на украинском и несколько английском языках. Состав группы за 20 лет несколько раз изменился. С первого состава в коллективе остался только автор музыки и главный идеолог группы Дизель (Андрей Яценко).

Скандал с группой Green Grey

В мае 2021 года Офис президента Украины пригласил группу для выступления на празднование 30-летия независимости Украины. В июле приглашение отменили из-за видео одного из участников группы, где он негативно высказывался о языковом законе, нацеленном на защиту украинского языка в Украине.

В ответ Яценко раскритиковал это решение, заявив, что это украинская группа, которая платит налоги в Украине, а теперь их пытаются стереть с истории Украины.

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