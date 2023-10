У него начались проблемы с голосом.

Российский певец Дима Билан попал в больницу. Его госпитализировали с бронхитом. Как сообщают росСМИ, пульмонолог настоятельно рекомендовал артисту воздержаться от переездов и перелетов.

Из-за болезни у него начались проблемы с голосом, он не может петь. В связи с этим артист отменил концерты в Екатеренбурге, Тюмени, Перми и Челябинске.

Стоит отметить, что Билан продолжает вести активную деятельность в стране-агрессора. С начала полномасштабного российского вторжения он никак не поддержал Украину, где у него было много поклонников до 2014 года.

Кроме того, он публично поддерживает Россию. Певец неоднократно говорил, что РФ - потрясающая страна. Также он без умолку трубит о том, что рад быть частью страны, ворвавшейся на территорию Украины и устроившей геноцид украинского народа.

В начале полномасштабного вторжения он также сказал, что хочет "мира во всем мире". Однако позже быстренько встал на сторону РФ.

Чем известен Дима Билан

Дима Билан - российский певец. Представлял Россию на конкурсе песни "Евровидение" дважды: в 2006 году с песней "Never Let You Go", заняв второе место, и в 2008 году с песней "Believe", заняв первое место и став единственным исполнителем из России, победившим на "Евровидении".

В 2016 году певец выступил на концерте-митинге "Мы вместе", посвящённом годовщине незаконной аннексии Крыма.

