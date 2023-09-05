К счастью, Павел жив и продолжает защищать Украину от российских оккупантов.

На стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Матери войны", в котором показали "гибель" украинского военного Павла Вышебабы.

В конце пятой серии под драматическую музыку рассказчик читает строки из стихов Павла, показываются его фото и видео, а затем они становятся черно-белыми.

В этот момент рассказчик говорит, что Вышебаба "погиб под Северодонецком". Сам военный отметил, что этот фильм нельзя назвать документальным, так как история о нем неправдивая.

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К счастью, Павел жив и продолжает нести службу в 68 бригаде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился. Я могу понять – они думали, что я уже тойво. Почему – не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно", - отметил Вышебаба.

Также он обратился к своим поклонникам и попросил их связаться с создателями сериала или Netflix, если есть такая возможность, и сообщить им об этом ошибке.

Напомним, ранее украинские военные "разорвали" сеть веселым кавером на хит этого лета.

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