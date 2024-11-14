По словам военного, большинство мужчин пытаются оправдаться за свой побег.

Известный украинский поэт и военный Павел Вышебаба поделился опытом общения за границей с мужчинами, сбежавшими из Украины. Знаменитость рассказал, что говорят беглецы во время встречи с ним.

По словам поэта, у большинства мужчин возникает чувство вины, когда они видят украинского защитника. Они сразу начинают оправдываться за свой выезд во время войны, хотя у них этого никто не требует. Однако есть те, кому было некомфортно подходить к Вышебабе, чтобы пообщаться. Поэтому они просили своих знакомых среди женщин, чтобы те взяли автограф у Павла.

"Часто мужчины, которые подходят ко мне за границей, сразу начинают рассказывать мне, почему они здесь. Хотя я же не спрашиваю. Видно, что они борются с чувством вины. Мы же записываем подкаст с психологами, то я теперь знаю, это в человеке говорит чувство вины. Мы общаемся после концерта, я не обвиняю, не спрашиваю ни о чем. А он приходит и сразу мне рассказывает: я здесь, потому и потому", - вспомнил военный.

Знаменитость также отметил, что заметил, что сейчас на мужчин действует сильное общественное давление. Он не осуждает тех, кто уехал, потому что понимает, что у каждого из них были разные причины для выезда. В частности, несовершеннолетние дети, группы инвалидности и тому подобное. Однако, говорит поэт, это не освобождает их от чувства вины.

"А женщины часто подходят и говорят, какое их любимое стихотворение. Или почему-то говорят: "Я о вас знала раньше, чем все". Но на самом деле победил один парень. Он подошел в Берлине и сказал, что знает меня еще со времен Революции Достоинства", - рассказал Вышебаба.

Что известно о Вышебабе

Павел - украинский поэт, музыкант и активист, который после начала полномасштабного вторжения добровольно стал на защиту Украины. Его поэтические произведения, особенно стихотворение "Дочь", стали символом стойкости и несокрушимости украинских воинов. Военный выпустил сборник стихов "Только не пиши мне о войне".

До большой войны он активно занимался защитой прав животных и экологическими инициативами, основав организацию "Единая планета".

Напомним, ранее Netflix "похоронил" Павла Вышебабу. Военный прокомментировал свою "гибель" в сериале "Матери войны".

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