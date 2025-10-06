Актриса вспомнила самые странные ухаживания от мужчин за свою карьеру.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская рассказала, какие самые странные ухаживания от мужчин она имела за свою карьеру. В частности, она призналась, получала ли она дорогие подарки от них.

В комментарии программе "Тур звездами" актриса вспомнила историю, которая запомнилась ей на всю жизнь. Как оказалось, однажды поклонник Сумской пытался привлечь ее внимание самолетом и предоставить ей быстрый трансфер между городами, где у нее были запланированы мероприятия.

"Все предлагали и ухаживания, и самолеты присылали за мной. Это незабываемо, поверьте. Ну, собственно, на этом все и закончилось, потому что все видели мое отношение к моему мужу. То есть это легкий флирт, возможно, просто какие-то взгляды, какая-то просто благодарность. Собственно были состоятельные люди, которые потом предлагали, скажем, общение, но я не шла на это, потому что мне это не интересно", - поделилась она.

Видео дня

Ольга добавила, что никогда сильно не реагировала на подобные ухаживания и вообще не понимает, "как это можно выйти замуж за деньги". Однако, есть один подарок, который она до сих пор хранит - это ценное украшение.

"Я не принимала каких-то таких невероятных подарков и я не давала повода для этого, но один подарок, помню, был роскошный букет цветов после спектакля и там такая бархатная коробочка. Там было обручальное кольцо. Ну, вернее, это не обручальное кольцо, просто кольцо с бриллиантом. Оно у меня дома есть. Я его не ношу. Оно просто старого дизайна, но я до сих пор не знаю, кто мне подарил такой подарок", - призналась актриса.

Недавно Ольга Сумская призналась, вкладывает ли деньги в новый бизнес своей 23-летней дочери Анны.

Вас также могут заинтересовать новости: