59-летняя актриса показала, как выглядела на одном из публичных мероприятий.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская ошеломила поклонников своим образом. Больше всего привлек внимание ценный аксессуар.

В своем блоге в Instagram 59-летняя актриса поделилась новой фотографией с недавнего мероприятия, которое она посетила. На ней Ольга предстала в изысканном образе.

Актриса выбрала длинный черный наряд из легкой ткани, который гармонично соединила с герданом, что был расшит большими красными маками. Образ звезда дополнила светлой сумочкой с подобным узором и золотой цепочкой, что добавило изысканности. Завершили look черные туфли на каблуках и сдержанный макияж с нежным блеском на губах. Распущенные светлые волосы Сумской лишь подчеркнули ее естественную красоту и элегантность.

Видео дня

Несмотря на сдержанность этого образа, фанаты заметили очень дорогой аксессуар у актрисы. Им оказался маленький клатч от украинского премиумбренда, стоимость которого достигает почти 50 тысяч гривен.

Такая цена обусловлена материалом, из которого пошита сумка - это натуральная итальянская кожа. Также на аксессуаре присутствует ручная вышивка бисером.

Недавно Ольга Сумская откровенно рассказала об авторском бренде одежды своей младшей дочери. Актриса призналась, вкладывала ли деньги в бизнес 23-летней Анны.

Вас также могут заинтересовать новости: