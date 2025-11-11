Артистка говорит, что теперь не играет с теми, кто ей не нравится.

Украинская актриса Елена Светлицкая ("Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона") рассказала, что может отказаться от съемок романтических сцен с партнером, который ей не нравится.

В разговоре на Okay Eva ее спросили, готова ли она ради роли раздеться или перейти определенные "границы". Светлицкая ответила, что ее бывший муж с пониманием относился к актерской карьере, однако сейчас она достигла уровня, когда может отвергнуть нежелательный дуэт:

"Когда мне сейчас предлагают роли, я всегда спрашиваю, кто мой партнер. Для меня это важно. Если мне не нравится партнер, я могу отказаться".

Артистка вспомнила, как во время учебы преподаватель поставил ее в пару с парнем, который ей очень не нравился, поэтому она до последнего откладывала сцену с поцелуем.

Видео дня

"У нас был мальчик, который не очень любил чистить зубы, не очень часто ходил в душ. И мой преподаватель, за что я его очень люблю, поставил меня с ним играть любовь. И я должна была с ним поцеловаться. Я всегда откладывала этот момент... И помню, как все замерли в ожидании, я прикоснулась губами к его губам... Там была пауза огромная, все начали смеяться", - поделилась Елена.

Актриса призналась, что тогда очень расстроилась и в слезах позвонила своей маме, чтобы пожаловаться на эту ситуацию. Та ответила, что дочь выбрала такую профессию, поэтому должна быть готова к подобным сценам:

"Поэтому сейчас я всегда спрашиваю, кто мой партнер. Я могу себе позволить это и играть с теми людьми, с которыми мне приятно".

Напомним, в начале года Елена Светлицкая сообщила, что разводится со своим мужем, с которым воспитывает двоих детей.

Вас также могут заинтересовать новости: