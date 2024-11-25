'Сбылась моя мечта': Николас Карма сыграл свою первую роль в сериале 'Успеть до 30. Второй сезон'

На телеканале ТЕТ состоялась премьера второго сезона сериала "Успеть до 30". В продолжении комедии, которая выходит с понедельника по четверг, в 22:00, уже сыграло много новых звезд. Кроме успешных актеров - Тараса Цимбалюка, Андрея Исаенко, Константина Октябрьского, Виталины Библив, на экране появился львовский блогер Николас Карма, известный рубрикой "Сколько стоит лук". Это его первый опыт съемок в кино, и благодаря сериалу "Успеть до 30. Второй сезон" он осуществил свою давнюю мечту.

Николас Карма признался, что его путь к популярности был полон испытаний. До блогерства он работал на стройке, на заводах, в сфере обслуживания, не чурался ни одной работы и оставался верен своим мечтам. Одна из них - сняться в кино. Так, Николаса Карму пригласили в сериал "Успеть до 30", чтобы сыграть самого себя. В шестой серии второго сезона он случайно попал на открытие кафе главных героев комедии - Фимы и Любы - и стал в кадр с невероятными Дарьей Петрожицкой и Артуром Логаем.

"Сегодня осуществилась одна из моих мечт. Я снялся в кино. Почему это вызвало во мне настолько сильные эмоции? Потому что я играл не просто персонажа, я играл самого себя. Боже, ущипните меня, мне трудно в это поверить. Я знаю, что мой путь еще очень длинный, и это не край моих мечтаний", - прокомментировал Николас Карма в своем инстаграме.

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Сотни поклонников блогера поддержали его в комментариях и признались, что его история вдохновляет мечтать смело и никогда не останавливаться на достигнутом.

Напомним, первый сезон комедийного сериала "Успеть до 30" стал настоящим хитом. Он рассказывает о случайном знакомстве четырех кардинально разных друзей - Иры, Саши, Любы и Фимы. Девушки встретились в день своего 29-летия и пообещали друг другу воплотить самые смелые мечты до того, как им исполнится 30 лет - выйти замуж, почувствовать вкус настоящей жизни и восстановить родительское кафе. Во втором сезоне они останутся верны своим целям и отчаянно достигают задуманного. Ира встречает мужчину мечты, и не одного. Саша понимает, чего на самом деле хочет от жизни. Люба зарабатывает деньги и сближается с Фимой, который пытается закрепиться в ее сердце как можно дольше. Смотрите продолжение сериала "Успеть до 30. Второй сезон" с понедельника по четверг, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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