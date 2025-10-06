Актриса даже спрогнозировала пол второго ребенка.

Известная украинская актриса, Наталка Денисенко, отношения которой часто обсуждаются в сети, неожиданно заговорила о второй беременности. Звезда заявила, что не против родить ребенка.

В комментарии программе "Тур звездами" Наталка сказала, что уверена в том, что со временем родит второго ребенка. По словам актрисы, это точно должна быть девочка. Она даже имела вещие сны на эту тему.

"Уже несколько лет многие люди мне говорят о девочке. Мне даже снилось раз 5, что у меня дочь. Я меняю ей подгузник, она младенец. Беру ее на ручки и говорю: "Доченька моя". Потом смотрю в зеркало, а она такая уже взрослая, с такой прической красивой. Говорю: "Андрюша, вы такие красивые у меня". Потом целую его и дочь. Мне реально это приснилось. Я знаю, что у меня будет второй ребенок, что это будет дочь", - неожиданно поделилась она.

В то же время Денисенко добавила, что пока не готова ко второй беременности, ведь еще не отошла от своего развода с Андреем Фединчиком. Она отметила, что дети требуют много вложений как энергетических, так и финансовых, поэтому к этому надо тщательно подготовиться.

"Я конечно пока не готова к этому, мне бы оправиться еще после развода. Для меня рождение ребенка - это определенный стресс. Это надо вкладывать всю душу в маленького ребенка, надо много отдавать. Я не против детей, только за, если Бог подарит мне еще одного ребенка", - отметила актриса.

К слову, недавно Наталья Денисенко рассказала, как разделила опеку над 8-летним сыном с экс-супругом после развода.

