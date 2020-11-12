Настя показала свое утро / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она предстала абсолютно голой. Певица сделала фото, позируя перед зеркалом. Также она рассказала, что утром у нее есть обязательные ритуалы - спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным.
"Шикарная", "Супер", "Огонь", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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