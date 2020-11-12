Певица обнажилась ради пикантного снимка.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала абсолютно голой. Певица сделала фото, позируя перед зеркалом. Также она рассказала, что утром у нее есть обязательные ритуалы - спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным.

"Шикарная", "Супер", "Огонь", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич