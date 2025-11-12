Ведущая откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и лишнем весе.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем в студенческие годы.

"В 46 лет я намного здоровее, чем была в 21 год. В 21 год я болела ужасно... Пневмонией три раза в год. Я не вылезала из больниц. У меня не было цикла. У меня было 20 килограммов лишнего веса. У меня были эндокринные проблемы. У меня не работала абсолютно вся пищевая система. Я была совершенно больной человек", - призналась она в шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой.

Как добавила ведущая, что она только с собой не делала, ведь "никто не говорил" ей, как действительно необходимо "за собой ухаживать".

Видео дня

"Мамина подружка дала мне книгу Геннадия Малахова, Господи, прости. Там не только о голодании, там страшные вещи… Я была студенткой и испортила себе организм так, что дальше для того, чтобы привести себя в тот вид, который мне был нужен, мне пришлось в первую очередь заняться здоровьем", - рассказала Ефросинина.

Напомним, недавно Маша Ефросинина раскрыла новые детали службы мужа-военного Тимура Хромаева:

"То, чем он занимается, является определенным объектом для нашего врага. Я им горжусь. Когда-нибудь я смогу все рассказать, выйти и кричать с балкона, что я замужем за человеком, который делает действительно очень много для нашей защиты, нашего воздуха. Это все, что я могу сказать".

