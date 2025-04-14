Ведущая подчеркнула, что она не готова ради просмотров предавать свои принципы.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко, которая ранее высказалась о выезде за границу Лидии Таран, недавно начала собственный проект, в рамках которого она берет интервью у украинских звезд, спортсменов и деятелей культуры. Знаменитость объяснила, кого бы она не хотела видеть среди приглашенных гостей на своем канале и назвала причину этого.

В комментарии для программы "Ранок у великому місті" телезвезда отметила, что она не готова отказаться от своих принципов и общаться с отдельными артистами ради высоких рейтингов или просмотров. По ее словам, она не может сейчас позволить себе записать интервью с исполнительницами Светланой Лободой, Верой Брежневой и скандальной блогершой Анной Алхим.

По ее словам, когда она приглашает кого-то на интервью, то автоматически поддерживает этого человека. Позицию вышеупомянутых лиц Падалко не разделяет. Знаменитости, которые долгое время пытались усидеть на двух стульях и не демонстрировали свои взгляды относительно войны, не появятся на интервью у украинской ведущей.

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"Я с собой веду внутреннюю дискуссию. Например, есть такой персонаж как Вера Брежнева, которая, как мы знаем, провела много лет своей жизни в российском шоу-бизнесе, но она сознательно выбрала Украину. Я была приятно поражена, когда увидела ее интервью у Рамины, но у меня есть вопрос: "Где та грань, когда мы прощаем что-то людям или нет?" - сказала Маричка Падалко.

Отметим, что у всех трех звезд сомнительная репутация в Украине. Они неоднократно нарывались на хейт в Украине. В частности, Алхим известна своим фанатизмом от всего российского до сих пор. Она публично заявляет, что слушает российскую музыку, смотрит российское кино, чем финансирует жителей страны-агрессора. Также блогерша общается исключительно на русском и считает, что не обязана переходить на украинский, из-за чего попадала в языковые скандалы.

Что касается Лободы, то она много лет жила и работала в РФ, не вспоминая об Украине и войне. Однако в 2022 году певица неожиданно покинула Россию. Произошло это через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Она осудила нападение оккупантов и поддержала украинцев, из-за чего ей запретили въезд в РФ на 50 лет.

Брежнева также жила на две страны много лет подряд и не хотела, чтобы ее считали украинской певицей. В 2022 году она также выехала из России. В то же время исполнительница продолжает общаться на русском и о войне высказывается нечасто.

Напомним, ранее Светлана Лобода заговорила на украинском и поддержала украинцев в войне во время концерта. Певица отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа в США 28 февраля. Она отметила, что следит за событиями и верит, что ситуация разрешится в пользу нашей страны.

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