Мадонна показала видео в поддержку нашей стране.

Американская певица Мадонна не осталась в стороне в вопросе войны, которую Российская Федерация развязала по отношению к Украине.

Так, звезда поделилась в своем инста-блоге видео, в котором показала средний палец президенту РФ Владимиру Путину, который направил свои войска в Украину. В новом ролике Мадонна сравнила Путина с Гитлером и Лениным.

"Бессмысленное, основанное на жадности, вторжение России в Украину должно быть остановлено. Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться уничтожить существование Украины", - написала Мадонна.

Также она выразила слова поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявила, что США молится за нас и нашу страну.

"Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Не будем беспомощны, когда сталкиваемся с геополитическими действиями такого масштаба. Есть вещи, которые мы можем сделать. Слава Україні! Героям Слава", - написала артистка.

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