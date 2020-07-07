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Голая Мадонна на костылях напугала поклонников (фото)

17:40, 07 июля 2020
Звезды
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Мадонна / фото instagram.com/madonna

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На селфи певица позирует, опершись на костыль. Из одежды на ней лишь черные трусики и шляпа. Грудь Мадонна прикрыла руками.

"У каждого есть костыль", - подписала снимок певица.

Не все поклонники поняли данный снимок. Многие раскритиковали Мадонну за ее излишнюю наготу.

"Никогда не делай этого снова. Вы слишком стары для этого де**ма", "Мадонна больше не Мадонна. Я не узнаю женщину, которую я любил более 15 лет. Даже глаза стали другими", "Мадонна - оденься уже - девочка! Слишком стара, чтобы заниматься таким дер**ом", - написали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадонна показала фото в постели.

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Теги: #Мадонна#фото