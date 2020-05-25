Мадонна показала фото в постели
14:55, 25 мая 2020Звезды
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Артистка опубликовала личные фотоснимки.
Мадонна / фото Instagram Мадонны
Всемирно известная певица Мадонна порадовала поклонников новыми фото.
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Серию снимков, на которых она нежится в постели, Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках Мадонна лежит в постели с одним из своих детей. Артистка нежится в постели в легком шелковом платье. Ее волосы распущены. На лице минимум косметики, однако губы певица подчеркнула насыщенной помадой ягодного оттенка.
В подписи к фото Мадона рассказала, что смотрела документальный фильм о Мишель Обаме "Становление".
Мадонна / фото Instagram Мадонны
Ранее, Мадонна выложила в сеть откровенное фото. Таким образом певица решила ответить своим хейтерам.
Мадонна смотрела фильм о Мишель Обаме / фото Instagram Мадонны
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