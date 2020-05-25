Мадонна показала фото в постели

Артистка опубликовала личные фотоснимки.

Всемирно известная певица Мадонна порадовала поклонников новыми фото.

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Серию снимков, на которых она нежится в постели, Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Мадонна лежит в постели с одним из своих детей. Артистка нежится в постели в легком шелковом платье. Ее волосы распущены. На лице минимум косметики, однако губы певица подчеркнула насыщенной помадой ягодного оттенка.

В подписи к фото Мадона рассказала, что смотрела документальный фильм о Мишель Обаме "Становление".

Ранее, Мадонна выложила в сеть откровенное фото. Таким образом певица решила ответить своим хейтерам.

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