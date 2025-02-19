Лилия Подкопаева рассекретила, где будет учиться ее дочь

Каролина вскоре станет студенткой.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже давно живет в Соединенных Штатах Америки, поздравила свою дочь с поступлением в университет.

Как оказалось, Каролина Нагорная поступила в университет Джорджии на факультет маркетинга.

"Я невероятно горжусь тобой", — написала Подкопаева в адрес дочери.

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Кроме того, недавно гимнастка поздравила своего сына с окончанием школы.

Интересно, что Подкопаева регулярно публикует посты со своими детьми. Она неоднократно писала, что гордится ими и очень их любит.

Что известно о личной жизни Лилии Подкопаевой

В период с 2004 по 2009 год Подкопаева была замужем за Тимофеем Нагорным — бизнесменом, организатором спортивных шоу и продюсером Мики Ньютон.

В браке они усыновили мальчика по имени Вадим. Это случилось в 2006 году. Интересно, что он снимался в одном из клипов Алины Гросу.

В том же году Лилия родила дочь Каролину, которую назвала в честь своей кумы Ани Лорак. В 2019 году Подкопаева родила еще одну дочь.

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