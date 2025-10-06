Виталина также прокомментировала, как реагирует на появление блогеров в фильмах.

Украинская актриса Виталина Библив, которая известна по сериалам "Женский доктор" и "Будиночок на щастя", высказалась об игре Леси Никитюк в фильме "Песики".

Не секрет, что ранее телеведущую резко раскритиковала актриса Дарья Петрожицкая. Она отмечала, что сейчас есть тенденция, когда непрофессиональных актеров чаще приглашают играть в фильмах и они забирают работу у профессионалов своего дела. Но в интервью NV, Библив решила вступиться за Никитюк и сказала о ее игре в кино так:

"Я считаю, что Леся Никитюк очень классно справилась с ролью в таком фильме как "Песики". На самом деле даже и не знаю, кто бы мог там быть вместо нее. Леся Никитюк - любимица миллионов наших земляков, и мне кажется, это был правильный выбор и целенаправленная история, чтобы снять кино. Это было вовремя, это такой нужный сейчас развлекательный контент".

Виталина высказалась и о блогерах, которые также сейчас часто появляются в новых украинских лентах.

Видео дня

"Относительно того, что многие блогеры вдруг становятся актерами: они как вдруг стали, так и перестанут быть актерами. Уверена: то, что могу сыграть я, не сыграет ни один блогер", - добавила актриса.

Напомним, актриса Дарья Петрожицкая "отхватила" за критику игры Леси Никитюк в кино от юмористки Ирины Сопонару.

Вас также могут заинтересовать новости: