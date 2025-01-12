Подруга артиста рассказала, в каком он сейчас состоянии.

Украинский певец, экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик, у которого в декабре остановилось сердце прямо на сцене, завершил реабилитацию. Артист вернулся домой после лечения и продолжает восстанавливаться в домашних условиях.

Радостной новостью в своем Facebook поделилась подруга исполнителя - журналистка Мария Панчишин. В посте, который опубликовала женщина, она указала, что ее друг проходил реабилитацию в одном из медицинских центров в селе Модрычи во Львовской области.

По ее словам, сейчас Лесик постепенно возвращается к старому режиму жизни и привыкает к привычной рутине. А на днях Панчишин даже удалось встретиться с певцом после завершения им реабилитации. Они провели время вместе и пообщались. В дополнение, журналистка выразила благодарность медикам и всем неравнодушным, кто боролся за жизнь и помогал восстанавливаться Олегу после остановки сердца.

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"Хотим еще раз поблагодарить за второй день рождения Лесика Турка. Лесик начинает понемногу вливаться в жизнь. Например, нам удалось всем вместе заскочить "на кофе". Спасибо вам, люди, за него. За жизнь, за реабилитацию, за помощь, за финансы, за добрые слова и поддержку", - написала Панчишин.

Что известно об остановке сердца у Лесика

В декабре прошлого года Турко выступил на концерте Натальи Бучинской во Львове как приглашенный гость. Во время исполнения одной из песен исполнитель внезапно потерял сознание. Он упал на сцене и оказалось, что у него произошла остановка сердца. Присутствующие в зале медики оказали первую помощь артисту, а затем его срочно госпитализировали в больницу, где он пробыл более двух недель.

В клинике врачи долгое время боролись за жизнь Лесика, сердце которого потом снова переставало биться. Точная причина этого инцидента не раскрывалась. Однако сейчас Олега уже выписали из больницы и он продолжает восстанавливаться.

Напомним, ранее жена Лесика рассказала, как проходила реабилитация артиста. Женщина поделилась, кто поддерживал ее мужа и прошел с ним этот сложный этап.

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