57-летний артист уже чувствует себя лучше.

Украинский певец и экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко, более известный как Лесик, впервые после остановки сердца вышел на сцену.

Это произошло во Львове на концерте памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко к десятой годовщине его смерти. Прямо посреди шоу коллеги музыканта позвали его на сцену, чтобы вместе спеть песню "Маршрутка". Лесик поднялся к микрофону и исполнил хит Кузьмы.

Видео с выступления опубликовала в своем Facebook журналистка Мария Панчишин. Она отметила, что очень гордится силой духа своего друга.

"Угадаете кто сегодня впервые после всего вышел на сцену? Лесичка, ты молодчинка. Люблю сильно и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо к счастью", - написала Мария.

Что известно об остановке сердца у Лесика

В декабре 2024 года Олег выступил на концерте певицы Натальи Бучинской во Львове как приглашенный гость. Однако во время исполнения одной из песен певец внезапно упал прямо на сцене. Оказалось, что у него произошла остановка сердца и медики срочно госпитализировали мужчину в больницу. Там Лесик пробыл более двух недель. Что стало причиной этого инцидента - до сих пор неизвестно. Сейчас музыканта выписали из больницы и он продолжает восстанавливаться.

Напомним, ранее жена Лесика рассказала о реабилитации мужа после остановки сердца на концерте.

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