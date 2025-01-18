Писательница высказала свое мнение в сети.

Недавний скандал со звездой фильма "Тени забытых предков" Ларисой Кадочниковой, которая отказалась выступать на украинском языке на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова, до сих пор не утихает. На днях на него эмоционально отреагировала писательница Оксана Забужко.

Женщину возмутила позиция не только актрисы, но и Союза кинематографистов, который стал на защиту Кадочниковой. По словам Забужко, организация нарушила закон и должна понести финансовое наказание.

"На мой скромный взгляд, как самостоятельного явления такой украинской актрисы не существует, существует - первая жена покойного Юрия Герасимовича Ильенко, а из уважения к покойнику и его заслугам перед украинской культурой не хотелось злоязычить на тему, как неудачно он за первым разом женился, и как жаль, что этот факт его биографии стал фактом истории кино. Есть Закон о функционировании государственного языка, есть его статья 29 (о языке публичных мероприятий), который Союз грубо нарушил, - пусть уплатят государству положенный по закону штраф, другим желающим "повторить" будет за науку", - высказалась Оксана в своем Facebook.

Видео дня

Писательница также добавила, что не понимает каких-либо оправданий Ларисы и сказала о ситуации так:

"Зачем мне читать теперь жалкие письма с призывами уважать чей-то преклонный возраст, да еще и вступать с ними в полемику - будто на календаре 2013-й, и еще не расстреляны ни прозаик Володя Вакуленко в Изюме, ни дирижер и баянист Юрий Керпатенко в Херсоне, ни десятки других наших артистов, которые не смогли дожить до почтенного возраста, потому что им привезли на танках "русский язык". Сейчас же на календаре, 2025-й, благодарите Бога и ВСУ, что до него дожили, уважайте Закон и заткнитесь".

К слову, "языковой инцидент" с Ларисой Кадочниковой произошел 9 января 2025 года. Актриса выступила на сцене с речью, которую говорила на русском языке. Ее попросили перейти на государственный язык, однако 87-летняя женщина отказалась это сделать. В сети многие пользователи раскритиковали ее позицию.

Напомним, ранее Лариса Кодочникова отреагировала на скандал из-за своего отказа говорить на украинском на сцене.

Вас также могут заинтересовать новости: