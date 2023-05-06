Пресса сообщает, что 58-летний голливудский актер намерен узаконить свои отношения с американской художницей Александрой Грант.

В СМИ появилась информация о том, что голливудский актер Киану Ривз планирует лишиться своего холостяцкого статуса - летом этого года он женится на американской художнице Александре Грант, с которой сейчас состоит в отношениях.

Как сообщают журналисты RadarOnline, пара хочет провести церемонию максимально конфиденциально - не хотят лишней суматохи в такой важный день.

"Они хотят сохранить все в тайне, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей", - цитирует издание своего информатора.

Видео дня

Личная жизнь Киану Ривз

Известно, что Киану и Александра познакомились в 2011 году во время работы над книгой "Ода счастью". Их отношения начинались с дружбы - во всяком случае, в этом они убеждали поклонников.

В 2019 году журналисты заметили пару на ужине в ресторане. Вскоре после этого актер представил ее публике как свою избранницу. Для Киану это будет первый брак.

Ранее у актера были серьезные отношения с киноактрисой Дженнифер Сайм. В декабре 1999 года у пары родилась мертвая дочь. Сама Сайм погибла в автокатастрофе в апреле 2001 года в Лос-Анджелесе.

Ранее УНИАН писал, что Киану Ривз снимется в сериале о маньяке.

Вас также могут заинтересовать новости: