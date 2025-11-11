Парню не нравится строгий запрет пользоваться телефонами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон придерживаются строгого правила в воспитании детей, не позволяя им пользоваться мобильными телефонами.

Об этом наследник британского престола рассказал в разговоре с бразильским телеведущим Лучано Гуком, пишет Page Six. По его словам, для их старшего сына, 12-летнего принца Джорджа, это уже превратилось в настоящий источник напряжения:

"Мы объясняем, почему считаем это неправильным. Я думаю, что проблема заключается в доступе к Интернету. Дети имеют слишком широкий доступ к информации, которую им не нужно видеть в Интернете, поэтому иметь телефон и возможность отправлять текстовые сообщения, старый тип "кирпичного телефона", как они его называют, я считаю вполне приемлемым".

Несмотря на запрет, родители не исключают, что в будущем Джордж все же получит свой первый телефон. "Возможно, когда он перейдет в среднюю школу, у него появится телефон без доступа к сети", - намекнул принц.

Во время интервью 43-летний Уильям также поделился подробностями повседневной жизни своей семьи. Он пошутил, что "работает" таксистом для своих троих детей.

"Постоянно отвожу их на встречи, спортивные события, в школу. Мы с Кейт делим это между собой, но, если честно, большинство поездок осуществляет она", - признался Уильям.

Напомним, британские СМИ неоднократно писали, что после восхождения на трон Уильям может лишить своего брата Гарри и его жену Меган Маркл титулов.

