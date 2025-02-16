Артистка отметила, что волнуется за свою безопасность.

Известная украинская певица Камалия рассказала об отношениях с тираном и его преследовании.

По словам артистки, после развода с миллионером Мохаммадом Захуром у нее был новый роман. Имя экс-возлюбленного она не назвала, однако поделилась подробностями их отношений.

"У меня был мужчина, который мне понравился. Он не супермиллионером был, однако зарабатывал деньги, был обеспечен. Но... Селяви, не сошлось потому, что это была ревность. Когда мы начали разговаривать, он так сказал: "Если две недели с детьми - тогда две недели со мной. Обязательно замуж", а меня это напрягает", - призналась Камалия в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Видео дня

Исполнительница добавила, что ревность была также и к ее бывшему мужу. А потом певица начала замечать агрессивные настроения у экс-бойфренда, о которых рассказала так:

"Я должна планировать, почти подписывать у него, свой график. Должен быть график четкий на месяц, на два, на три, на полгода... А как у артиста может быть так? Плюс у меня дети, вот у меня ребенок, не дай Бог, заболеет и мне надо будет срочно в Лондон лететь, то я должна спрашивать разрешение? Нет, я не могу так! А он мне скажет: "Ты моя жена и я тебе не разрешаю". А я уже видела такие черты характера в нем: он очень властный, вспыльчивый, у него неустойчивая психика, такие эмоциональные качели. А когда он выпивал, то я видела, что становится очень агрессивным".

Камалия отметила, что эта история имеет продолжение. После того, как женщина отклонила его предложение о женитьбе, экс-избранник не принял ее отказ. Теперь мужчина ее постоянно преследует.

"Я такого еще никогда не видела. Он меня преследует, было даже такое, что он ждал возле моего городка, за мамой моей бегал, были угрозы по телефону. Эти преследования продолжаются и я постоянно оглядываюсь, у меня уже такое ощущение, что за мной кто-то следит. Он выходит на моих друзей, массажистов даже подкупает, чтобы докладывали о каждом моем шаге. Также через стилиста, тренера, отслеживает меня по геолокации, по номеру телефона, потому что он имеет связи", - отметила артистка.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала, как в 19 лет стала жертвой домогательств.

Вас также могут заинтересовать новости: