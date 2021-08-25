Каменских показалась обнаженной / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в ванной.
На снимке она предстала полностью обнаженной. При этом ее голое тело прикрывала куча пены.
"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", - подписала фото Каменских.
"Необязательно это всем видеть. Прямо, смешно", "Ты просто великолепная", "Красавица", "Пенная вечеринка", "Красиво", - пишут поклонники в комментариях под фото.
Каменских показалась обнаженной / instagram.com/kamenskux
Вас также могут заинтересовать новости: