Певица поделилась пикантным снимком на своей страничке в Instagram.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото, на котором позирует в ванной.

На снимке она предстала полностью обнаженной. При этом ее голое тело прикрывала куча пены.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе. Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп", - подписала фото Каменских.

"Необязательно это всем видеть. Прямо, смешно", "Ты просто великолепная", "Красавица", "Пенная вечеринка", "Красиво", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич