Исполнительница по случаю праздника обратилась с просьбой к поклонникам.

Известная украинская певица Jerry Heil 21 октября отмечает свой день рождения. Исполнительница рассказала о своих желаниях и анонсировала новую песню.

Сегодня знаменитости, которая в этом году представляла Украину на конкурсе Евровидение, исполнилось 29 лет. По случаю праздника артистка в своем Instagram обратилась с просьбой к поклонникам.

Звезда призвала подписчиков помочь украинским военным. Как известно, брат Jerry Heil служит в ВСУ, поэтому она попросила фанатов задонатить символическую сумму на нужды его бригады.

Видео дня

Также певица опубликовала новые эффектные фотографии в сети. Звезда предстала перед поклонниками в стильном образе. В частности, она примерила длинную серебристую юбку и бежевое боди. Свой "лук" она дополнила перчатками украшенными украинским орнаментом и серебряной подвеской.

Исполнительница в подписи к кадрам отметила, что этот год стал для нее временем трансформации и роста. А также знаменитость анонсировала новую песню, которая войдет в ее будущий альбом.

"Еще годик можно попеть I'm not a girl, not yet a woman - сегодня мне 29! Это был год личностных трансформаций - об этом вам лучше всего расскажет моя новая музыка, потому что каждый трек - это мой маленький горокракс", - написала Jerry Heil.

В дополнение, артистка поделилась, что мечтает, чтобы ее аудитория росла. Поэтому она поставила для себя цель в 30 тысяч подписчиков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Jerry Heil удивила новым звучанием хита "Охрана, отмена". Артистка впервые за много лет спела свой хит.

Вас также могут заинтересовать новости: