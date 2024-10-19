Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году вместе с рэпершей АІуоnа аІуоnа представляли Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", удивила поклонников.
Артистка во время концерта в Одессе спела свою песню "Охрана, отмена", которая стала популярной в 2019 году. Однако она решила сделать новую версию композиции в хоровом звучании. Видео с выступления певица опубликовала в своем TikTok
"Это решение возникло спонтанно, не было ни одной репетиции. Мне кажется, что в такой аранжировке песня "Охрана, отмена" совсем другая", - отметила Jerry Heil.
Реакция поклонников
Поклонники артистки сразу начали активно писать свой восторг от нового звучания песни.
- "Это так прекрасно!"
- "Эта версия так цепляет. Возвращает в мирную жизнь, пой ее почаще!"
- "Уверена, Яна с 2019 поблагодарила бы тебя за то, что не забываешь за неё, поешь иногда песни, с которых всё начиналось"
- "Моя любовь к тебе началась с этой песни"
- "Прямо в сердечко. Замечательная версия и звучит по-другому".
Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil подала свою песню на музыкальную премию "Грэмми".