Артистка много лет ее не пела на концертах.

Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году вместе с рэпершей АІуоnа аІуоnа представляли Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", удивила поклонников.

Артистка во время концерта в Одессе спела свою песню "Охрана, отмена", которая стала популярной в 2019 году. Однако она решила сделать новую версию композиции в хоровом звучании. Видео с выступления певица опубликовала в своем TikTok

"Это решение возникло спонтанно, не было ни одной репетиции. Мне кажется, что в такой аранжировке песня "Охрана, отмена" совсем другая", - отметила Jerry Heil.

Реакция поклонников

Поклонники артистки сразу начали активно писать свой восторг от нового звучания песни.

"Это так прекрасно!"

"Эта версия так цепляет. Возвращает в мирную жизнь, пой ее почаще!"

"Уверена, Яна с 2019 поблагодарила бы тебя за то, что не забываешь за неё, поешь иногда песни, с которых всё начиналось"

"Моя любовь к тебе началась с этой песни"

"Прямо в сердечко. Замечательная версия и звучит по-другому".

Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil подала свою песню на музыкальную премию "Грэмми".

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