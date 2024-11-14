Актриса потеряла дочь, а также еще одного малыша, о поле которого не знала.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук рассказала о болезненных потерях, которые пережила несколько лет назад. Артистка призналась, что у нее было два выкидыша.

Сейчас знаменитость воспитывает двух сыновей - 9-летнего Глеба и 4-летнего Никиту - от экс-супруга-депутата Александра Божкова. Звезда должна была стать мамой четверых детей, если бы не несчастные случаи во время прошлых беременностей. Оказалось, что когда Анна была беременна Глебом в ее утробе также был еще один ребенок - девочка. На 15-й неделе сердце дочери перестало биться, и кроха родилась мертвой.

"У меня первый сын - Глеб - он из двойни. У меня была девочка и мальчик. Девочка замерла тоже на 15-й неделе и была со мной, пока я не родила Глеба. Это было очень тяжело, потому что я мечтала о детях, о двойне. Это было тяжело, когда я вижу на УЗИ два сердечка, а потом...", - откровенно рассказала Саливанчук.

Правда, подобный опыт кинозвезда тогда переживала не впервые. В 2018 году ситуация повторилась, и Анна потеряла ребенка на 15-й неделе беременности. Знаменитость сделала генетический тест и оказалось, что у малыша не хватало хромосом. Плод замер, но сама артистка говорит, что это к лучшему, что так произошло, потому что она бы не решилась родить ребенка с пороком.

"Я делала генетический тест, потому что думала, что дважды на 15-й неделе - это что-то не то. Но с генетикой все было хорошо, просто не хватало хромосом. Спасибо, что он замер, потому что я не смогла бы и сделала бы аборт. Я не готова была к этому. Большой поклон всем мамам, которые слышат какие-то такие вещи и все равно рожают детей. Это очень тяжелый труд", - поделилась Анна.

Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, свободно ли ее сердце после развода. Актриса также рассказала об идеальном мужчине, который должен быть рядом с ней.

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