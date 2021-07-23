Рэперу всего 49 лет, но ему уже непросто справляться с современными "чудесами" технологий.

Рэпер Снуп Догг стал новым героем мемов из-за того, что несколько дней вел стрим игры без звука. Зрители трансляции не слышали артиста, но никак не могли ему помочь.

Снуп Догг стримил игры, но не видел, что фанаты писали ему об отсутствии звука, об этом сообщили пользователи портала Reddit.

Все дело в системе смайл-мода на Twitch, где и проходили трансляции. Каждый, кто хочет написать комментарий к стриму, должен пройти сложные ребусы.

Поклонники не стали отчаиваться и начали "забрасывать" Снуп Догга сообщениями в социальных сетях. Но и там рэпер не отвечал пользователям. В итоге в течение четырех дней зрители смотрели, как рэпер играет в игры без звука.

Читайте также"Цепи и латекс": MARUV устроила БДСМ-танцы на концерте в ТурцииАкция в "поддержку" артиста, который не включал на стриме звук, распространилась также на Twitter и Reddit. Фанаты писали множество сообщений и постоянно отмечали Снуп Догга, но тот будто специально игнорировал все посты и комментарии.

Справиться с проблемой смог только друг рэпера. 21 июля он запустил стрим с аккаунта Снуп Догга и попытался начать общаться со зрителями. Только тогда друг артиста понял, что звук отключен. Оказалось, Снуп Догг случайно отключил микрофон и звук, а потом попросту забыл их включить.

Артисту всего 49 лет, но он уже не всегда справляется с современной техникой. Из-за последней ситуации Снуп Догг снова стал объектом для насмешек.

Рэпер регулярно ведет стримы игры на Twitch. Он любит симулятор американского футбола Madden NFL, а также иногда принимает участие в турнирах GGL. Снуп Догг известен своей бурной реакцией на проигрыши и неудачи в играх, из-за чего его трансляции часто становятся "вирусными" и порождают массу мемов.

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Автор: Полина Кузенко