Женщина ответила, когда звезда вернется на сцену.

Близкая подруга известной украинской певицы Ирины Билык, которая ранее сообщила о тяжелой болезни, рассказала о состоянии звезды. Продюсер Нонна Кондрашова рассказала, где сейчас находится артистка и когда она вернется на сцену.

Как известно, на днях знаменитость объявила, что вынуждена отменить свои ближайшие концерты. Причиной стал вирус, который перерос в воспаление легких. Из-за болезни исполнительница не может петь, из-за чего перенесла свои выступления.

В комментарии для ТСН.ua подруга звезды отметила, что сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков. Ее состояние улучшилось и, вероятно, совсем скоро народную артистку Украины выпишут из клиники. Кондрашова надеется, что это произойдет в конце этой недели.

Видео дня

"Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня увиделась с ее врачом, Светланой Гук, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома", - рассказала продюсер.

Также подруга Билык указала, что певица совсем скоро планирует вернуться на большую сцену. У нее запланированы концерты в столичном Дворце "Украина" на апрель. По словам продюсера, эти выступления состоятся по плану.

"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты запланированные в апреле во Дворце "Украина" обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", - добавила Кондрашова.

Напомним, ранее Ирина Билык расставила точки в отношениях с бывшим предательницы Ани Лорак и ответила, вместе ли они. Как известно, несколько месяцев бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и певица подогревали слухи о романтической связи между ними. Однако в последнем разговоре с журналистами знаменитость намекнула, что она не находится в отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: