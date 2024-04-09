Она призналась, что много лет даже не могла составить предложение на украинском.

Певица Анастасия Приходько ответила, почему до сих пор общается на русском. В программе "Люкс Фм" она сказала, что до 2014 года вообще не общалась на украинском, ей было сложно даже составить какое-то предложение.

Однако тогда артистку за это никто не травил. По ее словам, ее наоборот поддерживали.

"То же самое я делаю, потому что меня поддерживала моя аудитория, которая помогает мне, которая делает все для того, чтобы я работала, приходит на мои концерты, покупает билеты, поэтому я не могу позволить себе бросить их и говорить "переходите, почему вы не на государственном" и т.д. Эти люди этого не заслуживают. Очень много боли сейчас. Поэтому я за то, чтобы поддерживать друг друга и помогать друг другу, даже в таких ситуациях, когда это сейчас очень возмутительно, но кто-то должен это делать - поддерживать и тех, и тех", - сказала Приходько.

Она добавила, что изучать украинский - нормально. Певица уважает тех людей, которые на это решились. Ее дети также общаются на двух языках и помогают переселенцам усвоить родной язык.

"Я уважаю людей, которые изучают украинский язык, им трудно, и сейчас мои детки также общаются на двух языках, помогают тем деткам, которые переселенцы, которые приехали с оккупированных территорий, даже никогда не разговаривали на украинском, мои дети их также поддерживают и по чуть-чуть они изучают украинский язык", - добавила певица.

Напомним, ранее Анастасия Приходько назвала причину переезда своих детей.

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