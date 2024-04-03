Она волнуется за безопасность дочери и двух сыновей.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что решила вывезти детей из своего дома под Киевом.

Артистка отметила, что это решение далось нелегко, ведь это вынужденный переезд из-за воздушных тревог, которые были в последнее время в Киевской области. Для спокойствия и безопасности ее трое детей теперь живут в другом месте.

"Мы увезли детей... Они находятся в определенном месте, они в Киеве, но не буду говорить где. Постоянно ездим, сегодня поедем сами домой, но детки должны быть в безопасных местах, потому что сейчас очень сильно напряженная ситуация. Мы с мужем более мобильны, но когда нам надо собрать троих детей, то это очень трудно. И работать, и ездить в метро и не спать - это сложно", - рассказала певица в программе "ЖВЛ".

К слову, в 2010 году Приходько родила дочь Нану от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. Через три года пара развелась, а позже Анастасия снова вышла замуж за мужчину с именем Александр. У них родилось двое общих сыновей: Гордей, которому сейчас 8 лет и Лука, которому 3 года.

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала, как на нее влияет война и какую новую привычку теперь имеет.

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