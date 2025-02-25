Дилан Дуглас вспомнил свою поездку в Киев и показал кадры из украинской столицы.

Сын американского актера, звезды "Основного инстинкта" Майкла Дугласа и актрисы Кэтрин Зеты-Джонс - 24-летний американский актер Дилан Дуглас - вышел на связь в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Артист поддержал наше государство в войне.

В своем Instagram звездный сын посвятил пост трехлетней борьбе украинцев с кровавым террором россиян. Он отметил, что эта война не должна быть забыта и должна завершиться победой Украины.

Кроме того, Дилан вспомнил свою поездку в Киев в сентябре 2024 года. Как известно, он вместе с отцом прибыл в украинскую столицу, где посетил культурные достопримечательности, в частности, Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь, парк "Владимирская горка". Знаменитости тогда приехали в Украину, чтобы принять участие в Саммите первых леди и джентльменов, который организовывала Елена Зеленская.

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Свой пост актер дополнил снимками из Киева, на которых показал уничтоженную российскую военную технику, мемориал на Майдане Независимости, а также последствия вражеских ракетных обстрелов.

"Никогда не забывать, никогда не сдаваться, никогда не капитулировать. Три года смерти и разрушений. Неужели мы позволим злу победить? Слава Украине!" - подчеркнул Дуглас-младший.

Отметим, что Майкл Дуглас, как и его родные, известны своей поддержкой Украины. Артист регулярно высказывается о войне и призывает мировое сообщество помогать нашей стране в сложные времена. Ранее кинозвезда признался, что до приезда в Киев, у него были иные представления об Украине. Он был удивлен красотой Киева и самими украинцами.

Напомним, ранее Дилан Дуглас рассказал, чем его поразил Киев. Актер провел в украинской столице три дня и отметил, что поездка в Украину стала "приключением всей его жизни".

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