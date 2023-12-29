Шансонье помогал его друг и поэт Евгений Рыбчинский.

Легендарный хит "Киевляночка" теперь будет звучать на украинском языке. Знаменитый шансонье Гарик Кричевский перевел свою самую известную песню.

Поэт и друг исполнителя Евгений Рыбчинский рассказал, что шансонье обратился к нему за помощью, чтобы корректно перевести текст, потому что у него "не шла рифма":

"Месяца два назад звонит и говорит: "Перевожу все свои песни на украинский". Говорю: "Прекрасно!" А он: "Можешь помочь, потому что не идет рифма". И вот я перевел "Кияночку" и теперь у Гарика будет настоящий украинский хит ", – говорится в сообщении в Facebook.

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Кроме того, поэт также опубликовал текст "Кияночки".

Мы публикуем лишь припев украинской версии легендарного хита:

Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко! Не повія із москви, не польська панночка, А усміхнена вродлива україночка, Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!

Гарик Кричевский не единственный, кто украинизирует свои хиты, давая известным песням вторую жизнь. Так, украинская певица Ирина Билык перевела на украинский песню "Мы будем вместе", которую впервые выпустила в 2008 году. Этот хит она посвятила своему бывшему супругу Дмитрию Дикусару, с которым состояла в отношениях в период с 2007 по 2010 год.

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