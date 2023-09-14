Молодой исполнитель чувственно исполнил новую версию песню.

Молодой украинский артист Никита Киселев, прославившийся благодаря песне "Романтично", покорил слушателей кавером на песню Тины Кароль "Полюс притяжения".

Он перевел эту песню на украинский язык и поразил чувственным исполнением. Его версия хита получила название "Полюс неземного тяжіння".

"Полюс неземного тяжіння

Тільки ти - єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти - єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом", - поет Киселев.

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"Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забытые, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую"

"Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"

"Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию"

"Перевод на украинский получился лучше, чем оригинал"

"Ты передал все эмоции этого хита"

Напомним, Тина Кароль подарила две свои песни молодым артистам. Ее хит "Ноченька" на украинском языке теперь исполняет OKS, а "Выше облаков" - Олег Шумей.

К слову, именно из-за кавера Шумея на песню Кароль недавно произошел инцидент. Певица SKYLERR обиделась на Тину из-за того, что она дала право исполнять свою песню не ей, хотя именно SKYLERR первой представила кавер на эту песню.

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