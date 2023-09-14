Молодой украинский артист Никита Киселев, прославившийся благодаря песне "Романтично", покорил слушателей кавером на песню Тины Кароль "Полюс притяжения".
Он перевел эту песню на украинский язык и поразил чувственным исполнением. Его версия хита получила название "Полюс неземного тяжіння".
"Полюс неземного тяжіння
Тільки ти - єдине спасіння
Холодно і без потепління
Чим далі ти, тим ближче
Ми в унісон.
Тільки ти - єдине спасіння
Полюс неземного тяжіння
Заховай мене у сновидіннях
На різних полюсах
Ми все одно разом", - поет Киселев.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забытые, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую"
- "Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"
- "Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию"
- "Перевод на украинский получился лучше, чем оригинал"
- "Ты передал все эмоции этого хита"
Напомним, Тина Кароль подарила две свои песни молодым артистам. Ее хит "Ноченька" на украинском языке теперь исполняет OKS, а "Выше облаков" - Олег Шумей.
К слову, именно из-за кавера Шумея на песню Кароль недавно произошел инцидент. Певица SKYLERR обиделась на Тину из-за того, что она дала право исполнять свою песню не ей, хотя именно SKYLERR первой представила кавер на эту песню.