Еще одну песню Кароль перевели на украинский / instagram.com/tina_karol

Молодой украинский артист Никита Киселев, прославившийся благодаря песне "Романтично", покорил слушателей кавером на песню Тины Кароль "Полюс притяжения".

Он перевел эту песню на украинский язык и поразил чувственным исполнением. Его версия хита получила название "Полюс неземного тяжіння".

"Полюс неземного тяжіння

Тільки ти - єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти - єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом", - поет Киселев.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забытые, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую"
  • "Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"
  • "Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию"
  • "Перевод на украинский получился лучше, чем оригинал"
  • "Ты передал все эмоции этого хита"

Напомним, Тина Кароль подарила две свои песни молодым артистам. Ее хит "Ноченька" на украинском языке теперь исполняет OKS, а "Выше облаков" - Олег Шумей.

К слову, именно из-за кавера Шумея на песню Кароль недавно произошел инцидент. Певица SKYLERR обиделась на Тину из-за того, что она дала право исполнять свою песню не ей, хотя именно SKYLERR первой представила кавер на эту песню.

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