Он считает, что официальный брак им ни к чему.

Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, рассказал о своей лияной жизни. Музыкант уже более 12 лет состоит в отношениях с Ольгой Навроцкой, однако официально оформить отношения он не спешит.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" он признался, что и он уже был женат, и Ольга была замужем, поэтому они просто не видят необходимости играть свадьбу.

"Я уже был женат, она была замужем, так это уже лишнее", - сказал артист, проживающий в гражданском браке со своей избранницей.

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Также он рассказал, как они познакомились. По его словам, это произошло на дне рождения Маши Ефросининой. Он увидел Навроцкую за барной стойкой, она тогда ему очень понравилась.

"Я ее знал, но лично мы не были знакомы. И вот так завертелось", - вспомнил артист.

Интересно, что в день знакомства с Ольгой Фагот расстался с другой девушкой.

Напомним, ранее Фагот рассказал, как бросил беременную девушку. По его словам, он был любвеобильным, поэтому не хотел связывать себя серьезными отношениями. Однако, от ребенка он не отказался. С сыном у него прекрасные отношения.

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