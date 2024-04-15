Лучшие фильмы Уотсон, которые сделали ее популярной.

Популярная британская актриса, известная своими яркими ролями в кино, Эмма Уотсон 15 апреля отмечает день рождения. Звезде исполнилось 34 года.

Первым фильмом, который принес известность актрисе, стал "Гарри Поттер и философский камень", а впоследствии и все его следующие семь частей.

Как известно, в 2009 году Уотсон стала рекордсменкой. Тогда Книга рекордов Гиннесса отметила ее как самую высокооплачиваемую актрису десятилетия.

УНИАН подготовил подборку лучших ролей Эммы в кинопроектах, которые уже стали культовыми и известными во всем мире. Кроме популярного "Гарри Поттера" в списке также "Красавица и Чудовище", "Колония Дигнидад", "Преимущества скромников" и "Ной".

"Гарри Поттер"

"Гарри Поттер" - фильм, основанный на популярной серии книг Дж. К. Роулинг, рассказывает историю молодого волшебника Гарри Поттера, который узнает о своем истинном происхождении и мире магии, когда учится в Хогвартсе - школе волшебства и волшебства.

В фильме особое внимание уделяется роли Эммы Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер - лучшую подругу Гарри. Эмма Уотсон удачно передает смелость, ум и преданность своей героини. Ее персонаж становится символом смелости и интеллекта. Актриса за эту роль получила награду "Young Artist Award" в номинации "Лучшая молодая актриса".

"Красавица и Чудовище"

"Красавица и чудовище" - эмоциональная сказочная драма, которая переносит нас в заколдованный мир французской деревни. Фильм рассказывает историю молодой и прекрасной Белль, которая отправляется в поисках своего отца и попадает в замок, где она сталкивается со страшным чудовищем. Однако постепенно они начинают понимать друг друга.

Именно Эмма Уотсон сыграла Белль. Она предстает, как хрупкая, но одновременно сильная и независимая девушка. Игра актрисы добавляет глубины и эмоциональности этой сказке, делая ее персонажа ощутимым и близким зрителю.

"Колония Дигнидад"

Это тяжелая, но в то же время интересная драма, которая рассказывает историю пары стюардессы и фотографа. Они оказываются в центре военного переворота в Чили в 1973 году. Фильм снят на основе реальных событий. Возлюбленный девушки попадает в "Колонию Дигнидад", которой руководит сектант Пауль Шефер.

Эмма Уотсон профессионально сыграла свою героиню и передала всю ее смелость и решительность на пути к спасению любимого.

"Преимущества скромников"

Фильм, рассказывающий историю девушки, которая решает открыть мир для себя, освободившись от школьных стереотипов и почувствовать на себе все разнообразие жизни. Героиня сталкивается со сложными испытаниями и ситуациями, которые помогают ей понять собственные ценности и найти свое место в мире. В фильме показано, как ее история переплетается с парнем Сэмом. Девушка помогает юноше справиться с травмами прошлого.

"Ной"

Эпическая библейская драма, показывающая историю архаичного пророка, который построил большой ковчег, чтобы спасти мир от потопа. Здесь Эмма Уотсон сыграла дочь Ноя - Эли. Однажды Ною пришло видение, что совсем скоро наступит конец света. Именно поэтому он начал строить корабль, чтобы уберечь свою семью. На судно Ной должен был взять нескольких животных, чтобы после окончания потопа, Земля смогла снова возродить жизнь.

Напомним, ранее Эмма Уотсон сделала откровенное признание спустя много лет. Актрисе очень нравился Том Фелтон.

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