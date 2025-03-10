Снимок был сделан в 1952 году, когда она только взошла на престол.

Королевская семья Великобритании опубликовала в сети несколько архивных кадров. Интересно, что все фото, среди которых есть портрет королевы Елизаветы II, сделали женщины. Снимки обнародовали по случаю 8 марта, Международного дня борьбы за права женщин.

Таким образом представители королевской семьи хотели поддержать женщин-фотографов. Фотографии были опубликованы на официальной странице королевской семьи в Instagram. В подписи к кадрам было указано, что еще с момента создания фотографии в 1800-х годах королевская династия всегда привлекала внимание фотографов со всего мира.

Началось все еще со снимка королевы Виктории в 1850 году и продолжается до сих пор. В частности, самым "свежим" фото в подборке является кадр герцогини Эдинбургской, который сделала фотограф Кристина Эбенезер из Нигерии.

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Также благодаря фотографу Дороти Уайлдинг сейчас стало известно, как выглядела Елизавета II в 26 лет, когда только взошла на престол. Архивный портрет молодой монархини был сделан еще в 1952 году. На кадре она изображена в короне.

"Мы демонстрируем многолетнюю поддержку королевской семьи женщинам-фотографам, которая тянется еще с момента появления фотографии в середине 1800-х годов. Женщины-фотографы изображали членов королевской семьи в собственный уникальный способ с момента зарождения этого вида искусства", - написали в подписи к кадрам.

Отметим, что Елизавета II, которой не стало в 2022 году, считается одной из самых сильных и стабильных монархов мира. Она умерла в замке Балморал в Шотландии. На момент смерти знаменитости было 96 лет.

Королева правила Великобританией с 1952 по 2022 год и стала монархом, который дольше всех был на этом посту. Она также была военным лицом - во время Второй мировой войны служила во вспомогательных частях британской армии как водитель и механик. Елизавета II состояла в браке с принцем Филиппом с 1947 года. У супругов родилось четверо детей: Анна, Эндрю, Эдвард и Чарльз, который сейчас является королем Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что Елизавета II обратилась к Диане в день ее свадьбы с Чарльзом. Стало известно, что тогда сказала королева невестке. Эксперт, который читает по губам, также рассекретил, какой была реакция Чарльза, когда он увидел свою невесту.

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