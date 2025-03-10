Любовница Путина закрутила роман с его прихвостнем: реакция диктатора

Путин уже отреагировал на эту новость.

Российская общественная деятельница Екатерина Мизулина, которой приписывали роман с диктатором Владимиром Путиным, вступила в романтические отношения с его прихвостнем.

Так, Мизулина находится в отношениях с певцом Shaman. Он открыто поддерживает преступный режим Кремля и гордится тем, что он русский. Ярослав Дронов неоднократно выступал на концертах в России, где публично выражал свою любовь и благосклонность к Путину.

Сейчас же он заявил об отношениях с Мизулиной.

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"Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе". После этой речи путинист обратился к Екатерине Мизулиной с вопросом: "Что ты об этом скажешь?", на что получил лаконичный ответ: "Да".

Российские СМИ отмечают, что Путин сам предложил Мизулиной закрутить роман с Дроновым. Якобы у диктатора нет свободного времени на отношения, поэтому он поставил их на паузу.

"Ярослав сначала был против, говорил, что хочет чего-нибудь посерьезнее. Но потом ему объяснили, что отказать Мизулиной – это практически отказать Владимиру Владимировичу. Он решил не спорить. И объявил, что они с Екатериной – пара", – отметил источник.

Напомним, ранее российский певец-путинист "Шаман" получил подозрение от СБУ.

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