Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новое фото.
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На снимке она позирует в одной лишь джинсовой курточке, которой прикрыла соски. При этом девушка была без белья, и можно рассмотреть силуэт ее тела. Также Деми показала высокую косичку, держа ее в руке.
"Вау, вау, вау", "Лучшее фото", "Твое тело безупречно", "Невероятная", - пишут поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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