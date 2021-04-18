Деми Роуз вновь порадовала поклонников, снявшись в откровенной фотосессии.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новое фото.

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На снимке она позирует в одной лишь джинсовой курточке, которой прикрыла соски. При этом девушка была без белья, и можно рассмотреть силуэт ее тела. Также Деми показала высокую косичку, держа ее в руке.

"Вау, вау, вау", "Лучшее фото", "Твое тело безупречно", "Невероятная", - пишут поклонники.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич