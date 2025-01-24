Мальчику нужна была срочная помощь врачей.

Украинский дизайнер, бизнесвумен и любимая девушка певца Владимира Дантеса - Даша Кацурина - пожаловалась на проблемы со здоровьем 3-летнего сына.

Она рассказала в своем Instagram, что на днях Ивану нужно было срочно делать первый в жизни рентген. Позже Даша рассекретила причину обращения к врачам.

"Ох и неделя. Первый рентген Ивана, перелом ключицы. Перенервничала я сильно", - написала Кацурина и показала фото из больницы.

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Дизайнер отметила, что теперь сын должен носить специальный бандаж. Однако Иван положительно настроен на лечение, о чем Даша написала так:

"Детские переломы ключицы спасают бандажами, никаких гипсов. Это плюс. Еще плюс - это отношение Ивана к жизненным неурядицам".

К слову, Даша Кацурина была замужем за ресторатором Михаилом Кацуриным. Однако в начале полномасштабного вторжения пара развелась. У них есть двое общих детей: дочь Александра и сын Иван.

Позже Михаил женился на певице Наде Дорофеевой, а Даша начала встречаться с экс-супругом артистки - Владимиром Дантесом.

Напомним, ранее ведьма раскрыла, какие на самом деле отношения у Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.

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