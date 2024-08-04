Парень показал фото из медицинского учреждения.

Старший сын известных родителей Дэвида и Виктории Бекхэмов - Бруклин - попал в больницу.

Об этом написал сам 25-летний парень в своем Instagram. Оказалось, что он сломал плечо, из-за чего нужно было срочно ехать в медицинское учреждение. Как именно произошла травма - Бруклин не отметил, однако поблагодарил свою жену модель Николу Пельтц за то, что она сейчас рядом с ним.

"Сломал плечо, но все хорошо, потому что у меня есть Никола, которая ухаживает за мной. Целую, люблю тебя, детка", - написал Бекхэм и показал фото из палаты.

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Как долго парень пробудет в больнице - он не отметил. Однако подписчики уже пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Очень надеюсь, что с тобой все в порядке, выздоравливай скорее"

"Выздоравливай скорее, чемпион!"

"Сложно с такой травмой. Береги себя"

"Бруклин, держись. Скоро все пройдет".

Напомним, ранее приемный сын голливудской экс-пары Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в дорожно-транспортное происшествие. 20-летний Пакс ехал на своем электроскутере в час пик без защитного снаряжения и врезался в заднюю часть автомобиля. Парень сильно травмировал голову и попал в больницу.

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