Несмотря на свой образ, Богдан проявляет себя достаточно толерантным блогером.

Известный блогер-плиткарь Богдан Беспалов, который активно освещает жизнь украинских знаменитостей, рассказал о своей работе и случаях, когда ему приходилось извиняться перед звездами за распространение ложной информации.

В интервью для "ТУР Звездами" Беспалов отметил, что не видит ничего плохого в сплетнях, поскольку все мы интересуемся жизнью друг друга.

"Медийные люди жаждут этого внимания. Их все шаги направлены на то, чтобы привлекать к себе внимание. У нас есть важная социальная миссия. Раньше все внимание было сосредоточено на российских звездах. Сегодня сливы, инсайты, скандалы - все об украинских звездах. Это классно!" - отмечает Беспалов.

Однако, блогер признает, что не всегда может проверить правдивость информации, которую получает от своих источников, и это может привести к негативным последствиям для репутации звезд.

"Когда я не прав, то периодически должен или извиниться, или опровергнуть информацию. Так было с Ириной Горовой, Надей Дорофеевой", - признался Беспалов.

Он также добавил, что никогда не имел целью кому-то навредить, хотя иногда может быть токсичным, злым, неприятным, неудобным.

Напомним, блогер рассекретил избранника дочери Веры Брежневой.

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